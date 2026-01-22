|
22.01.2026 06:31:28
Krung Thai Bank hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Krung Thai Bank stellte am 21.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,77 THB beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,750 THB je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,23 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 49,25 Milliarden THB. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 51,97 Milliarden THB umgesetzt.
Krung Thai Bank hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 3,45 THB je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 3,14 THB je Aktie gewesen.
Umsatzseitig standen 206,84 Milliarden THB in den Büchern – ein Minus von 2,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Krung Thai Bank 213,00 Milliarden THB erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigt sich im Freitagshandel mit einer negativen Tendenz. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.