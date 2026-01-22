Krung Thai Bank hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Krung Thai Bank stellte am 21.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,77 THB beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,750 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,23 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 49,25 Milliarden THB. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 51,97 Milliarden THB umgesetzt.

Krung Thai Bank hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 3,45 THB je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 3,14 THB je Aktie gewesen.

Umsatzseitig standen 206,84 Milliarden THB in den Büchern – ein Minus von 2,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Krung Thai Bank 213,00 Milliarden THB erwirtschaftet hatte.

