Krung Thai Bank mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Krung Thai Bank präsentierte am 21.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 0,89 THB je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Krung Thai Bank 0,840 THB je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,98 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 49,77 Milliarden THB. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 52,38 Milliarden THB umgesetzt.

Redaktion finanzen.at