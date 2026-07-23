Krung Thai Bank mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Krung Thai Bank veröffentlichte am 21.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,53 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,480 USD je Aktie in den Büchern standen.

Mit einem Umsatz von 1,44 Milliarden USD, gegenüber 1,56 Milliarden USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,36 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at