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23.10.2026 06:31:29
Krung Thai Bank PCL (KTB): Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Krung Thai Bank PCL (KTB) präsentierte am 21.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS wurden 0,90 THB je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Krung Thai Bank PCL (KTB) 1,05 THB je Aktie eingenommen.
Im abgelaufenen Quartal hat Krung Thai Bank PCL (KTB) 47,35 Milliarden THB umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 11,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 53,58 Milliarden THB umgesetzt worden.
Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 0,887 THB gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 37,76 Milliarden THB ausgegangen.
Redaktion finanzen.at
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