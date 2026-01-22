Krung Thai Bank PCL (KTB) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Krung Thai Bank PCL (KTB) ließ sich am 21.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Krung Thai Bank PCL (KTB) die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0,77 THB gegenüber 0,750 THB je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,23 Prozent auf 49,25 Milliarden THB aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 51,97 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,789 THB gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 38,36 Milliarden THB taxiert.

Krung Thai Bank PCL (KTB) hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 3,45 THB je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 3,14 THB je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 2,89 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 206,84 Milliarden THB. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 213,00 Milliarden THB umgesetzt.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 3,44 THB je Aktie sowie einem Umsatz von 161,43 Milliarden THB gelegen.

