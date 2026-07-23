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23.07.2026 06:31:29
Krung Thai Bank PCL (KTB): So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Krung Thai Bank PCL (KTB) hat am 21.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,87 THB beziffert, während im Vorjahresquartal 0,800 THB je Aktie in den Büchern standen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Krung Thai Bank PCL (KTB) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,87 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 47,05 Milliarden THB. Im Vorjahresviertel waren 51,63 Milliarden THB in den Büchern gestanden.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,820 THB sowie einem Umsatz von 36,87 Milliarden THB in Aussicht erwartet.
Redaktion finanzen.at
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