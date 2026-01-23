Krung Thai Bank präsentierte Quartalsergebnisse

Krung Thai Bank lud am 21.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,77 THB gegenüber 0,750 THB im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Krung Thai Bank im vergangenen Quartal 49,25 Milliarden THB verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Krung Thai Bank 51,97 Milliarden THB umsetzen können.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 3,45 THB je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Krung Thai Bank ein Gewinn pro Aktie von 3,14 THB in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Krung Thai Bank 206,84 Milliarden THB umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,89 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 213,00 Milliarden THB umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at