Krung Thai Bank: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Krung Thai Bank hat am 21.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,87 THB beziffert, während im Vorjahresquartal 0,800 THB je Aktie in den Büchern standen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,87 Prozent auf 47,05 Milliarden THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 51,63 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at