Krung Thai Bank: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Krung Thai Bank hat am 21.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,54 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,650 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 14,16 Prozent auf 1,42 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,66 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.at