Krung Thai Bank stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Krung Thai Bank hat am 21.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,89 THB je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Krung Thai Bank 0,840 THB je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 52,38 Milliarden THB. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 49,77 Milliarden THB.

Redaktion finanzen.at