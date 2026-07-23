Krung Thai Bank stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Krung Thai Bank hat am 21.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,87 THB eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,800 THB je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Krung Thai Bank in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,87 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 47,05 Milliarden THB. Im Vorjahresviertel waren 51,63 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at