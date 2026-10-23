Krung Thai Bank vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Krung Thai Bank präsentierte am 21.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,90 THB gegenüber 1,05 THB im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 47,35 Milliarden THB beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 11,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 53,58 Milliarden THB umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at