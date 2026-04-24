Krung Thai Bank: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Krung Thai Bank präsentierte am 21.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0,56 USD gegenüber 0,490 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 1,57 Milliarden USD gegenüber 1,54 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at