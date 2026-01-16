Krungthai Card: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Krungthai Card ließ sich am 14.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Krungthai Card die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,81 THB präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Krungthai Card ein EPS von 0,730 THB je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,88 Prozent auf 6,11 Milliarden THB aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,00 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 3,02 THB. Im letzten Jahr hatte Krungthai Card einen Gewinn von 2,88 THB je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 23,66 Milliarden THB gegenüber 23,35 Milliarden THB im Vorjahr ausgewiesen.

