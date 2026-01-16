Krungthai Card gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Krungthai Card hat am 14.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 0,81 THB gegenüber 0,730 THB je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Krungthai Card im vergangenen Quartal 6,11 Milliarden THB verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Krungthai Card 6,00 Milliarden THB umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 3,02 THB. Im Vorjahr waren 2,88 THB je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 23,66 Milliarden THB in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Krungthai Card einen Umsatz von 23,35 Milliarden THB eingefahren.

Redaktion finanzen.at