20.04.2026 06:31:29

Krungthai Card gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Krungthai Card gab am 17.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,84 THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,720 THB erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 5,91 Milliarden THB vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Krungthai Card 5,83 Milliarden THB umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

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