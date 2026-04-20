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20.04.2026 06:31:29
Krungthai Card gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Krungthai Card ließ sich am 17.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Krungthai Card die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,27 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,79 Prozent auf 186,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 171,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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