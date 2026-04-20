Krungthai Card hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Krungthai Card hat am 17.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 0,84 THB. Im letzten Jahr hatte Krungthai Card einen Gewinn von 0,720 THB je Aktie eingefahren.

Krungthai Card hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,91 Milliarden THB abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,83 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at