Krungthai Card informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Krungthai Card hat am 17.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,86 THB eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,730 THB je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 6,83 Milliarden THB gegenüber 5,82 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at