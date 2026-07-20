Krungthai Card legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Krungthai Card hat am 17.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,86 THB beziffert, während im Vorjahresquartal 0,730 THB je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 6,83 Milliarden THB beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,82 Milliarden THB umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at