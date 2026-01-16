Krungthai Card mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Krungthai Card hat am 14.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,25 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,57 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 189,9 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 176,5 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,920 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,820 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 722,26 Millionen USD – ein Plus von 9,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Krungthai Card 661,55 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at