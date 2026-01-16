|
16.01.2026 06:31:29
Krungthai Card mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Krungthai Card hat am 14.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Das EPS wurde auf 0,25 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,57 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 189,9 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 176,5 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,920 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,820 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 722,26 Millionen USD – ein Plus von 9,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Krungthai Card 661,55 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.