Krungthai Card mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Krungthai Card hat am 17.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,86 THB. Im Vorjahresviertel waren 0,730 THB je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,82 Milliarden THB generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,83 Milliarden THB ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at