Krungthai Card stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Krungthai Card lud am 17.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,26 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 209,7 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 19,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 175,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at