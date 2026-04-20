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20.04.2026 06:31:29
Krungthai Card veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Krungthai Card hat am 17.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,84 THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,720 THB erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Krungthai Card 5,91 Milliarden THB umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,83 Milliarden THB erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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