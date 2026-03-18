Sygnum Aktie
WKN DE: SYGN21 / ISIN: NET000SYGN21
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18.03.2026 08:06:18
Krypto: Sygnum knackt Milliardenmarke mit «Off-Exchange»-Verwahrung
Die Off-Exchange-Verwahrungsplattform «Protect» von Sygnum hat die Marke von 1 Milliarde Dollar an Vermögenswerten überschritten. Institutionelle Investoren und Handelsfirmen nutzen verstärkt die Volatilität des Kryptomarkts, wollen aber gleichzeitig Gegenparteirisiken reduzieren.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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