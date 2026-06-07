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Krypto für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0SLML / ISIN: DE000A0SLML9

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07.06.2026 11:41:00

Krypto-Anleger glauben trotz Kursverlusten an hohe Gewinne

Ob Geldanlage oder Spekulation: Hohe Kursverluste bei Bitcoin und Co. schrecken Privatanleger einer Umfrage zufolge nicht ab.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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