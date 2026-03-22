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WKN DE: A0SLML / ISIN: DE000A0SLML9

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22.03.2026 08:56:25

Krypto-Netzwerk unter Verdacht: Ein Todgeweihter lässt Mullah-Milliarden verschwinden

Über eigens entwickelte Kryptobörsen soll der Iran Milliarden an internationalen Sanktionen vorbeigeschleust haben. Die Spuren führen nach London: zu einer Frau, die es nicht gibt und einem Milliardär, den das Regime einst hinrichten wollte. Am Ende verrät ihn seine eigene Katze.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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