Krypto-Unternehmen Aurox will an die Börse

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Von Luisa BeltranBarron’sÜbersetzung: Laura MarkusDas Krypto-Unternehmen Aurox will noch in diesem Jahr an die Börse gehen. Bis jetzt ist noch nicht sicher, wofür sich Aurox entscheiden wird: einen traditionellen Börsengang, ein Direct Listing, die Fusion mit einer bestehenden Aktiengesellschaft oder die Fusion mit einem SPAC.„Wir brauchen mehr Finanzmittel“, erklärte der CEO und Mitgründer von Aurox, Giorgi Khazaradze. „Nur so können wir aus einem kleinen Unternehmen ein Großunternehmen machen.“Aurox wurde 2017 gegründet und bietet Software für den Handel mit Kryptowährungen an. Das Unternehmen liefert außerdem Daten zu mehr als 60 Börsen. 2020 hatte das Start-up aus Dallas, Texas, ein paar hundert Nutzer. Inzwischen sind es fast 60.000, so Khazaradze. Sein Unternehmen beschäftigt 16 Mitarbeiter, und er hofft, dass es in den nächsten Monaten 20 sein werden.Aurox ist seit seiner Gründung im Jahr 2017 selbstfinanziert. Neben Khazaradze sind die Mitgründer Ziga Naglic und Taraz Andreyevich. Die drei lernten sich über ein Online-Marketing-Forum kennen, als sie in der neunten Klasse waren. Aurox blieb eigenfinanziert da Angebote von Risikokapitalgebern „zu aggressiv“ waren, so Khazaradze.Das Unternehmen will irgendwann im Jahr 2022 entweder an der Nasdaq oder an der Wall Street notieren. Damit wäre Aurox ein weiteres Krypto-Unternehmen, das an die Börse geht.Coinbase, die größte Kryptobörse der USA, ging im April über ein Direct Listing an die Wall Street. Bakkt, ein Marktplatz für digitale Vermögenswerte, fusionierte mit der SPAC VPC Impact Acquisition Holdings und ging im Oktober an die Börse. Stronghold Digital Mining, ein Bitcoin-Miner, stieg bei seinem Börsendebüt im Oktober um 52 Prozent. Alle drei Aktien haben an Wert verloren. Die Coinbase-Aktie ist seit ihrem Eröffnungskurs von 381 Dollar im April um 48 Prozent gefallen. Die Bakkt-Aktie ist seit ihrem Höchststand von 42,52 Dollar im Oktober um 89 Prozent eingebrochen. Die Aktie von Stronghold ist um 68 Prozent gesunken.