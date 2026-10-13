E-SIM Aktie
WKN: 915449 / ISIN: IL0010829245
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13.10.2026 05:05:00
Kryptodiebe verkaufen Hardware-Wallets mit heimlicher eSIM
An die 100 Millionen US-Dollar in Kryptowährung sind Nutzern bestimmter Hardware-Wallets gestohlen werden. Denn wer den Bildschirm auslesen kann, gewinnt.
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