Krypton Industries: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Krypton Industries veröffentlichte am 10.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,48 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,130 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 125,9 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Krypton Industries einen Umsatz von 109,0 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at