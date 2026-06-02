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02.06.2026 06:31:29
Krypton Industries hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Krypton Industries hat am 30.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,52 INR. Im Vorjahresviertel waren -0,060 INR je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 161,4 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Krypton Industries 130,8 Millionen INR umgesetzt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 1,78 INR beziffert, während im Vorjahr 0,270 INR je Aktie in den Büchern standen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 516,18 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Krypton Industries einen Umsatz von 467,58 Millionen INR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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