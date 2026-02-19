19.02.2026 06:31:28

Krystal Biotech: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Krystal Biotech hat am 17.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Krystal Biotech hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,70 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,52 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,52 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 107,1 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 91,1 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 6,84 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 3,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Krystal Biotech hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 389,13 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 33,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 290,51 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,80 USD und einem Umsatz von 387,78 Millionen USD für das Geschäftsjahr ausgegangen.

