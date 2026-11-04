Krystal Biotech: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Krystal Biotech hat am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,66 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 30,20 Prozent auf 127,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 97,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at