Krystal Biotech Aktie
WKN DE: A2JH2F / ISIN: US5011471027
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04.05.2026 13:13:06
Krystal Biotech, Inc. Bottom Line Climbs In Q1
(RTTNews) - Krystal Biotech, Inc. (KRYS) reported a profit for its first quarter that Increased, from the same period last year
The company's earnings totaled $55.93 million, or $1.83 per share. This compares with $35.73 million, or $1.20 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 32.0% to $116.36 million from $88.18 million last year.
Krystal Biotech, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $55.93 Mln. vs. $35.73 Mln. last year. -EPS: $1.83 vs. $1.20 last year. -Revenue: $116.36 Mln vs. $88.18 Mln last year.
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