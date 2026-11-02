Krystal Biotech Aktie
WKN DE: A2JH2F / ISIN: US5011471027
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02.11.2026 13:11:30
Krystal Biotech, Inc. Q3 Profit Retreats
(RTTNews) - Krystal Biotech, Inc. (KRYS) released earnings for third quarter that Dropped, from the same period last year
The company's bottom line totaled $63.07 million, or $2.05 per share. This compares with $79.37 million, or $2.66 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 30.2% to $127.34 million from $97.80 million last year.
Krystal Biotech, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $63.07 Mln. vs. $79.37 Mln. last year. -EPS: $2.05 vs. $2.66 last year. -Revenue: $127.34 Mln vs. $97.80 Mln last year.
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