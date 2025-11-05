|
05.11.2025 06:31:28
Krystal Biotech präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Krystal Biotech äußerte sich am 03.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,66 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,910 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 97,8 Millionen USD – ein Plus von 16,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Krystal Biotech 83,8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
