Krystal Biotech vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Krystal Biotech hat am 04.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,83 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,20 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 116,4 Millionen USD – ein Plus von 31,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Krystal Biotech 88,2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at