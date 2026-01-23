Krystal Integrated Services gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Krystal Integrated Services hat am 22.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 11,38 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Krystal Integrated Services ein EPS von 10,84 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 3,06 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,76 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at