Krystal Integrated Services legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Krystal Integrated Services hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 12,46 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 11,76 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,65 Prozent auf 3,61 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,23 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at