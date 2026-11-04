Krystal Integrated Services: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Krystal Integrated Services hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 13,39 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 9,42 INR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 46,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,14 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,83 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at