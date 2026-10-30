KS Bancorp: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

KS Bancorp veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,58 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte KS Bancorp ein EPS von 2,24 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,74 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 14,6 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 12,2 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at