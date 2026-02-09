KS präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

KS äußerte sich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 21,01 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte KS ein EPS von 21,42 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,42 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 187,74 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 183,31 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

