|
09.02.2026 06:31:29
KS präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
KS äußerte sich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 21,01 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte KS ein EPS von 21,42 JPY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,42 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 187,74 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 183,31 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!