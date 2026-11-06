KS präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

KS veröffentlichte am 05.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 59,68 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte KS ein EPS von 37,67 JPY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat KS mit einem Umsatz von insgesamt 212,22 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 198,87 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 6,71 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at