KS: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

KS äußerte sich am 06.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 37,67 JPY. Im Vorjahresviertel hatte KS 35,39 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 198,87 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte KS 198,32 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at