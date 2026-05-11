|
11.05.2026 06:31:29
KS: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
KS hat am 08.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 4,15 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -17,580 JPY je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 195,31 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte KS einen Umsatz von 183,29 Milliarden JPY eingefahren.
In Sachen EPS wurden 91,31 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KS 57,08 JPY je Aktie eingenommen.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 759,71 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 738,02 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich in Grün -- DAX schließt stabil -- US-Börsen knapp im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich uneins
Der heimische Leitindex zeigte sich am Montag mit klaren Gewinnen, wohingegen sich der deutsche Leitindex wenig verändert präsentierte. Die Wall Street kann sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die Börsen in Fernost bewegten sich zum Wochenstart in unterschiedliche Richtungen.