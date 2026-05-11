KS: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

KS hat am 08.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4,15 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -17,580 JPY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 195,31 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte KS einen Umsatz von 183,29 Milliarden JPY eingefahren.

In Sachen EPS wurden 91,31 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KS 57,08 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 759,71 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 738,02 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at