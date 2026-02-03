KSB Aktie
WKN: 629203 / ISIN: DE0006292030
|Vorläufige Zahlen
|
03.02.2026 11:16:38
KSB-Aktie dreht ins Minus: Bestwerte 2025 trotz schwieriger Rahmenbedingungen
Die Vorzugsaktie verlor via XETRA zuletzt rund 0,5 Prozent auf 1.095 Euro. Erst am Vortag hatte sie mit 1.120 Euro einen Höchstwert erreicht. Seit dem Jahreswechsel hat das Papier rund 13 Prozent gewonnen. Im vergangenen Jahr hatte der Anteilsschein schon um rund 60 Prozent zugelegt.
2025 stieg der Umsatz vorläufigen Berechnungen zufolge im Jahresvergleich um 2,3 Prozent auf gut 3 Milliarden Euro. Bereinigt um negative Wechselkurse wäre der Erlös um fünf Prozent gewachsen, hieß es. Zum Zuwachs trug vor allem das Pumpengeschäft bei. Während KSB im Geschäft mit Armaturen leichte Zuwächse verzeichnete, konnte das Unternehmen im wichtigen Ersatzteil- und Reparaturgeschäft trotz eines Rückgangs im Bergbaumarkt den Umsatz auf nahezu dem Vorjahreswert halten.
Der Auftragseingang zog in dem Zeitraum ähnlich stark wie der Erlös auf 3,2 Milliarden Euro an - vor allem dank einer stark angeschwollenen Nachfrage im Absatzmarkt Wasser. Das Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit) werde im mittleren Bereich des Zielkorridors von 235 bis 265 Millionen Euro erwartet und damit über dem Vorjahr, hieß es weiter. Die finalen Zahlen will KSB am 26. März präsentieren.
/mne/err/jha/
FRANKENTHAL (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu KSB SE & Co. KGaA Vz.
|
03.02.26
|ROUNDUP 2: Pumpenhersteller KSB will nach Rekordjahr weiter wachsen (dpa-AFX)
|
03.02.26
|ROUNDUP: Pumpenhersteller KSB will nach Rekordjahr weiter wachsen (dpa-AFX)
|
03.02.26
|EQS-News: KSB setzt den Wachstumskurs auch 2025 fort (EQS Group)
|
03.02.26
|EQS-News: KSB remains on its growth trajectory in 2025 (EQS Group)
|
03.02.26
|EQS-AFR: KSB SE & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG (EQS Group)
|
03.02.26
|EQS-AFR: KSB SE & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] (EQS Group)
|
02.02.26
|XETRA-Handel: SDAX notiert schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
02.02.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: So performt der SDAX aktuell (finanzen.at)