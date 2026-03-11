KSB Aktie
WKN: 629200 / ISIN: DE0006292006
|Rekordauftrag
|
11.03.2026 11:59:00
KSB-Aktie gewinnt: Großauftrag für Kraftwerk in Osteuropa an Land gezogen
Die Energiesparte des Unternehmens in den kommenden Jahren soll acht Hauptkühlmittelpumpen für ein Kernkraftwerk in Osteuropa produzieren und ausliefern - der Auftragswert liege bei mehr als 150 Millionen Euro, teilte KSB am Mittwoch in Frankenthal mit. Den Auftraggeber nannte der Konzern nicht, es sei wie üblich Stillschweigen vereinbart worden.
Konkret haben die Pumpen eine Antriebsleistung von 8 Megawatt und bringen ein Gewicht von mehr als 100 Tonnen auf die Waage. Gefertigt werden sie künftig im Frankenthaler Stammwerk. Auch die Tests für den sicheren Betrieb im Primärkreislauf des Kernkraftwerks sollen durch KSB durchgeführt werden.
Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben Marktführer für Kraftwerkspumpen. Eine Hauptkühlmittelpumpe wird benötigt, damit Kühlmittel kontinuierlich durch den Reaktorkern strömt, um die entstehende Wärme abzuführen und für die Stromerzeugung zu nutzen.
Die KSB-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 2,73 Prozent auf 1.130 Euro.
/tav/stk
FRANKENTHAL (dpa-AFX)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Postmodern Studio / Shutterstock.com
Nachrichten zu KSB SE & Co. KGaA
|
09:01
|OTS: KSB SE & Co. KGaA / KSB erhält größten Auftrag der Firmengeschichte (FOTO) (dpa-AFX)
|
03.02.26
|OTS: KSB SE & Co. KGaA / Vorläufige Geschäftszahlen für das Jahr 2025 (FOTO) (dpa-AFX)
|
11.11.25
|OTS: KSB SE & Co. KGaA / KSB erzielt starkes drittes Quartal 2025 (dpa-AFX)
Analysen zu KSB SE & Co. KGaA
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|KSB SE & Co. KGaA
|1 160,00
|6,42%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließlich schwächer -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gingen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentieren sich uneinheitlich. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.