KSB Aktie

KSB ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 629203 / ISIN: DE0006292030

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Schwache Lage 10.11.2026 12:25:39

KSB-Aktie legt zu: Pumpenhersteller sieht sich trotz Gewinnrückgang auf Kurs

KSB-Aktie legt zu: Pumpenhersteller sieht sich trotz Gewinnrückgang auf Kurs

Die schwache Lage der Chemieindustrie hat dem Pumpen- und Armaturenhersteller KSB im dritten Quartal einen Gewinnrückgang eingebrockt.

Zwar stieg der Umsatz im Jahresvergleich um vier Prozent auf 797 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Frankenthal mitteilte. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) ging jedoch um rund acht Prozent auf 72 Millionen Euro zurück. KSB-Chef Stephan Timmermann registriert zudem steigende Materialpreise und Logistikkosten, rechnet aber mit einem starken vierten Quartal und hält an seinen Erwartungen für das laufende Jahr fest.

"Insbesondere die Nachfrage nach Data Centern und dem damit verbundenen Strom- und Kühlungsbedarf konnte Schwächen in der Chemie- und Automobilindustrie teilweise kompensieren", sagte der Manager laut Mitteilung. Für das laufende Jahr rechnet er weiter mit einem Auftragseingang zwischen 3,1 und 3,5 Milliarden Euro. Der Umsatz soll 2,9 bis 3,2 Milliarden Euro erreichen. Für den Gewinn vor Zinsen und Steuern hat er weiterhin 220 bis 265 Millionen Euro im Auge.

Die im SDAX gelistete Aktie legt im XETRA-Handel zeitweise 3,09 Prozent auf 833,00 Euro zu. Im bisherigen Jahresverlauf liegt das Papier allerdings mit rund 14 Prozent im Minus. Noch deutlicher ist der Abschlag im Vergleich zum Rekordhoch von 1.265 Euro im März. Seitdem sank der Börsenwert um 35 Prozent auf knapp 1,5 Milliarden Euro. Das Unternehmen wird von der KSB-Stiftung, die von der Familie des Mitgründers Jacob Klein ins Leben gerufen wurde, kontrolliert.

/stw/zb

FRANKENTHAL (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

BASF-Aktie höher: Evonik lehnt höheres BASF-Angebot ab

Bildquelle: Postmodern Studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu KSB SE & Co. KGaA Vz.

mehr Nachrichten

Analysen zu KSB SE & Co. KGaA Vz.

mehr Analysen
07.08.26 KSB Buy Warburg Research
07.08.26 KSB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.07.26 KSB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.02.26 KSB Buy Warburg Research
21.01.26 KSB Buy Warburg Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

KSB SE & Co. KGaA Vz. 852,00 5,71% KSB SE & Co. KGaA Vz.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt deutlich höher -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Märkte im Sinkflug -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag deutlich stärker. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich am Dienstag verunsichert. Die Erholung an den Börsen in Fernost hat sich am Dienstag fortgesetzt.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen