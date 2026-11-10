KSB Aktie
WKN: 629203 / ISIN: DE0006292030
|Schwache Lage
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10.11.2026 12:25:39
KSB-Aktie legt zu: Pumpenhersteller sieht sich trotz Gewinnrückgang auf Kurs
"Insbesondere die Nachfrage nach Data Centern und dem damit verbundenen Strom- und Kühlungsbedarf konnte Schwächen in der Chemie- und Automobilindustrie teilweise kompensieren", sagte der Manager laut Mitteilung. Für das laufende Jahr rechnet er weiter mit einem Auftragseingang zwischen 3,1 und 3,5 Milliarden Euro. Der Umsatz soll 2,9 bis 3,2 Milliarden Euro erreichen. Für den Gewinn vor Zinsen und Steuern hat er weiterhin 220 bis 265 Millionen Euro im Auge.
Die im SDAX gelistete Aktie legt im XETRA-Handel zeitweise 3,09 Prozent auf 833,00 Euro zu. Im bisherigen Jahresverlauf liegt das Papier allerdings mit rund 14 Prozent im Minus. Noch deutlicher ist der Abschlag im Vergleich zum Rekordhoch von 1.265 Euro im März. Seitdem sank der Börsenwert um 35 Prozent auf knapp 1,5 Milliarden Euro. Das Unternehmen wird von der KSB-Stiftung, die von der Familie des Mitgründers Jacob Klein ins Leben gerufen wurde, kontrolliert.
/stw/zb
FRANKENTHAL (dpa-AFX)
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