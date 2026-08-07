KSB gewährte Anlegern Blick in die Bücher

KSB hat am 04.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 3,29 INR. Im letzten Jahr hatte KSB einen Gewinn von 4,04 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 6,91 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,67 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at