KSB: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

KSB lud am 03.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 3,48 INR. Im letzten Jahr hatte KSB einen Gewinn von 3,88 INR je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,95 Prozent auf 7,73 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,50 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at